Das Wetter in Bayern: Morgen bewölkt, am Alpenrand auch Sonne

Mühldorf will Corona-Modellversuch von Tübingen übernehmen

Mühldorf am Inn: Die Stadt will den Modellversuch aus Tübingen übernehmen und Geschäfte, Gastronomie und Kultureinrichtungen für Besucher mit einem so genannten Tagesticket öffnen. Ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest, ein Impfnachweis oder ein ärztliches Attest über eine überstandene Infektion sollen zum Tagesticket berechtigen. Mühldorfs Bürgermeister Hetzl regt in einem Brief an Ministerpräsident Söder und Wirtschaftsminister Aiwanger an, den Modellversuch zu testen, da die Infrastuktur mit Ärzten und Apotheken für Testmöglichkeiten in der Innenstadt gegeben sei. Auch Ingolstadt hat wohl Interesse daran, das Tübinger Modell auszuprobieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2021 18:00 Uhr