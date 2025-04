Das Wetter in Bayern: mild und wechselhaft, morgen mehr Sonne

Das Wetter in Bayern: Sonnige Abschnitte gibt es heute nachmittag vor allem im Westen Frankens und in Schwaben, ansonsten ist es wechselnd bis stark bewölkt. Außer am östlichen Alpenrand bleibt es trocken. Später lockert es auf. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 17 Grad. In der Nacht fallen die Werte auf +5 bis -1 Grad. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken ab, der Freitag wird sonniger und deutlich wärmer als heute.

