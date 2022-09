Das Wetter in Bayern: Meist viele Wolken und zum Teil kräftiger Regen, örtlich auch Gewitter. 15 bis 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute neben etwas Sonne oft viele Wolken und zeitweise zum Teil kräftiger Regen. Örtlich auch Gewitter. Höchstwerte 15 bis 23 Grad. Morgen teils sonnig, teils bewölkt und vor allem im Süden gebietsweise Regen. Am Wochenende überwiegend bewölkt mit Regenfällen. Höchstwerte morgen 13 bis 18, am Wochenende kaum mehr als 8 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2022 05:00 Uhr