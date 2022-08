Das Wetter in Bayern: meist unbeständig mit Unwettern am Alpenrand

Nachrichtenarchiv - 31.08.2022 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt mit Schauern und Gewittern, örtlich auch anhaltend. Es gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes für den westlichen Alpenrand und das angrenzende Vorland. Nur im nördlichen Franken ist es freundlicher und weitgehend trocken. Höchstwerte 16 bis 24 Grad. In der Nacht nur noch im Südosten Regen, sonst klar bei Werten um 12 Grad. Morgen und am Freitag meist freundlich, im Südosten und am Alpenrand noch einzelne Schauer. Am Samstag leicht unbeständig. 17 bis 25 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2022 11:15 Uhr