Das Wetter in Bayern: Meist trüb und gebietsweise Regen

Intensivbetten in Bayern werden knapp

München: Wegen der rasant steigenden Zahl an Covid-Neuinfektionen werden die Intensivbetten in Bayern knapp. Wie aus dem entsprechenden Register hervorgeht, waren am Vormittag in mehr als der Hälfte der 96 Landkreise und kreisfreien Städte nur noch zehn Prozent der Intensivbetten frei. In 22 Städten und Kreisen standen gar keine Plätze mehr zur Verfügung. Kritisch ist die Lage auch in der Landeshauptstadt München, deren Krankenhäuser von großer Bedeutung für die medizinische Versorgung im Freistaat sind. Hier sind nur noch 16 der rund 450 Intensivbetten frei. Das Robert Koch-Institut meldet heute gut 12.400 Neuinfektionen in Bayern, die Inzidenz ist auf 479 gestiegen. In den Landkreisen Rottal-Inn und Miesbach liegt der Wert bei über 1.100.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2021 13:00 Uhr