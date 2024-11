Das Wetter in Bayern: Meist trüb, Tiefstwerte +3 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist trüb durch Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte zwischen +3 und -2 Grad. Tagsüber in Alpennähe überwiegend sonnig, sonst bewölkt und am Nachmittag Regen. Montag und Dienstag oft bewölkt und gelegentlich nass. Sonne nur an den Alpen ab und zu. Recht windig. Tageshöchsttemperaturen zwischen 1 und 10 Grad.

