Das Wetter in Bayern: Meist trüb mit Schnee oder Regen, Sonne nur im Osten und Südosten.

Bayerisches Kabinett beschließt härtere Corona-Regeln

München: In Bayern gilt voraussichtlich ab Mittwoch wegen der hohen Corona-Zahlen wieder eine allgemeine Ausgangsbeschränkung. Das hat das Kabinett mit Ministerpräsident Söder bei einer Sondersitzung beschlossen. Am Dienstag soll der Landtag noch darüber abstimmen. Wie in Baden-Württemberg kann damit ab Mittwoch im Freistaat zudem eine nächtliche Ausgangssperre für alle Städte und Kreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 greifen - und zwar von 21 bis 5 Uhr. Auch der Konsum von Alkohol unter freiem Himmel ist nicht mehr erlaubt. Der Präsenzunterricht an Schulen wird deutlich eingeschränkt. Ab Stufe acht sollen die Klassen überall geteilt werden und in den Wechselunterricht, in Hotspots sowie an Berufsschulen in den Distanzunterricht übergehen. Ausgenommen sind alle Abschlussklassen. Der kleine Grenzverkehr wird ebenfalls ausgesetzt. Ausgenommen sind Pendler und Familien, alle anderen brauchen einen negativen Test oder müssen in Quarantäne. Die versprochenen Lockerungen soll es nur an den Weihnachtsfeiertagen, nicht aber an Silvester geben. Söder bat um Verständnis für die strengen Maßnahmen, die vorerst bis 5. Januar gelten. Wörtlich sagte er: "Hoffnung ist gut, Handeln ist besser."

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2020 15:00 Uhr