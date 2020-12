Das Wetter in Bayern: Meist trüb mit Schnee oder Regen

Nachrichtenarchiv - 06.12.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bewölkt oder trüb, nur im äußersten Osten und Südosten Sonne. Von den Alpen her Schnee und Regen, vor allem in Oberbayern, Schwaben und im westlichen Franken. Dabei windig. Höchstwerte 1 bis 5 Grad, im Osten 6 bis 13 Grad. In der Nacht im Westen und Süden Niederschlag. Tiefstwerte um 0 Grad. Morgen und am Dienstag teils freundlich, teils trüb, und weitgehend trocken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2020 16:00 Uhr