Das Wetter in Bayern: Meist trüb mit Regen

Kurzmeldung ein/ausklappen Holetschek hält Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr für angemessen

München: Trotz Kritik aus Berlin hat sich der bayerische Gesundheitsminister Holetschek für ein Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ausgesprochen. Im ZDF sagte er, es sei unbestritten, dass die Maske einen Schutz bietet. Die Frage sei, ob man das in die Eigenverantwortung des Einzelnen legen könne. Der nächste Schritt sei, aus der zwingenden Vorschrift eine Empfehlung zu machen. In Krankenhäusern und Pflegeheimen, so Holetschek, bleibe es aber bei der Maskenpflicht. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte angekündigt, die Maskenplicht im öffentlichen Nahverkehr zu streichen, wenn die Corona-Fallzahlen niedrig bleiben. Damit stellt er sich gegen die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der an der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen festhalten will.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2022 15:00 Uhr