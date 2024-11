Das Wetter in Bayern: meist trüb, bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist trüb, vereinzelt Sprühregen. In den Alpen und im höheren Bayerischen Wald sonnig, Höchstwerte 5 bis 14 Grad. In der Nacht teils bewölkt oder neblig, teils klar. Tiefstwerte 5 bis minus 2 Grad. Am Wochenende in den Niederungen teils trüb, teils freundlich; in den Hochlagen der Mittelgebirge und in den Alpen sonnig. Am Montag überwiegend bewölkt oder trüb, in Franken später Regen. Tageshöchstwerte 4 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2024 15:00 Uhr