Das Wetter in Bayern: meist trocken, in der Nacht teils Nebel und recht kühl

Steinmeier und Bas werben in der Paulskirche für Demokratie

Frankfurt am Main: Bei einem Festakt zur Erinnerung an die erste Deutsche Nationalversammlung im Jahr 1848 in der Paulskirche hat Bundespräsident Steinmeier die Europäer zum Zusammenhalt aufgerufen. Angesichts des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine könne nichts notwendiger sein, als die Solidarität der Demokraten in Europa. Deshalb, so Steinmeier, helfen wir den angegriffenen Menschen in der Ukraine. Die Frankfurter Nationalversammlung, die heute vor 175 Jahren erstmals zusammentrat, gilt als die Wiege der Demokratie in Deutschland. Bundestagspräsidentin Bas erklärte in ihrer Ansprache in der Paulskirche, Demokratie sei keine Selbstverständlichkeit. Es brauche aber auch eine offene und engagierte Gesellschaft, also Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligen wollen und selbst Verantwortung übernehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2023 16:00 Uhr