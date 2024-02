Das Wetter in Bayern: meist trocken, im Süden mehr Sonne, maximal 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist trocken mit Sonne und Wolken, im Süden länger sonnig. Ab dem späten Nachmittag zunehmend bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 14 Grad. Im Laufe der Nacht von Westen her vielerorts Regen. Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen und am Freitag oft bewölkt, zeitweise Regen und windig. Am Samstag örtlich auch kurze sonnige Abschnitte. Es kühlt etwas ab - in den Nächten ist wieder Frost möglich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 07:00 Uhr