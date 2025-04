Das Wetter in Bayern: Meist trocken, am Tag dann mehr Wolken

Das Wetter in Bayern: Meist trocken - heute insgesamt mehr Wolken als Sonne, im Norden freundlicher. Später örtlich Schauer und Gewitter. Am Mittwoch wieder mehr Sonne, an Gründonnerstag im Westen und an den Alpen vereinzelt Regen; sonst freundlich. Höchstwerte 17 bis 26 Grad.

