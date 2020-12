Das Wetter in Bayern: Meist trocken, aber oft dicht bewölkt oder trüb mit etwas Sonne am Alpenrand. Maximal -2 bis 3 Grad.

Seit 21 Uhr gelten Ausgangssperren in Bayern

München: In rund 30 bayerischen Landkreisen und Städten ist eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft getreten. Davon betroffen sind Corona-Hotspots mit einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 200, also auch München, Nürnberg und Augsburg. Zwischen 21 Uhr und fünf Uhr früh dürfen die Menschen dort ihre Häuser und Wohnungen nur noch in Ausnahmefällen verlassen – etwa für die Arbeit, bei medizinischen Notfällen oder um Hilfsbedürftige zu unterstützen. Bayerns Innenminister Herrmann kündigte strikte Kontrollen durch die Polizei an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.12.2020 03:00 Uhr