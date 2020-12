Das Wetter in Bayern: Meist trocken, aber dicht bewölkt oder trüb

Nachrichtenarchiv - 10.12.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute wieder meist trocken, aber oft dicht bewölkt oder neblig-trüb. Am Alpenrand etwas Sonne. Höchstwerte zwischen -2 und +2 Grad. Morgen trocken mit Nebel, sonst heiter, später bewölkt. Am Samstag und Sonntag viele Wolken und aus Westen Schneeregen, etwas milder. Wenig Temperaturänderung. In den Nächten örtlich Frost bei Werten bis minus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2020 06:00 Uhr