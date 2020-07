Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, Werte bis 30 Grd.

Nachrichtenarchiv - 27.07.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Freundlich mit längerem Sonnenschein und einigen Wolken, besonders in Teilen Schwabens und Oberbayerns meist sonnig. Höchstwerte 25 bis 30 Grad. Nachts klar, Tiefstwerte um 17 Grad. Die Aussichten: Bis Donnerstag viel Sonnenschein, dabei morgen recht windig; nur am Mittwoch im Süden vorübergehend mehr Wolken und in Alpennähe vereinzelte Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 9 bis 17 Grad; Höchstwerte morgen 27 bis 33, sonst 22 bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2020 09:00 Uhr