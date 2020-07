Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, Werte bis 30 Grd.

In der Ostukraine tritt eine Waffenruhe in Kraft

Kiew: Im Kriegsgebiet in der Ostukraine ist eine Waffenruhe in Kraft getreten. Wie das Präsidialbüro in Kiew mitteilte, gilt seit Mitternacht Ortszeit eine, so wörtlich, "völlige und allumfassende Feuereinstellung". Die Präsidenten der Ukraine und Russlands, Selenskyj und Putin, versicherten nach einem Telefonat, der Verzicht auf Militäraktionen in der Region solle den Friedensprozess voranbringen. Grundlage hierfür sei der Plan von Minsk, der vor fünf Jahren vereinbart worden ist. UN-Schätzungen zufolge sind in dem Konflikt bisher mehr als 13.000 Menschen getötet worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2020 07:00 Uhr