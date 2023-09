Das Wetter in Bayern: Meist sonnig und warm

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise trüb durch Nebel oder Hochnebel, sonst viel Sonnenschein bei 22 bis 26 Grad. In der Nacht um 11 Grad. Auch in den nächsten Tagen von Frühnebel abgesehen viel Sonne. Nur ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter - am ehesten am Montag. Höchstwerte 24 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 10:00 Uhr