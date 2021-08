Das Wetter in Bayern: Meist sonnig und sommerlich-warm

Dänemark lockert Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln

Kopenhagen: In Dänemark entfällt ab heute die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. In Bussen, Zügen und U-Bahnen ist es wieder möglich, ohne Maske zu fahren. In Flugzeugen und an Flughäfen besteht die Pflicht zum Mund- und Naseschutz aber weiter. Laut dänischer Regierung sind mittlerweile gut 60 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. - Wegen steigender Infektionszahlen in der Türkei hat die Bundesregierung das Land zum Hochrisikogebiet erklärt. Ab kommenden Dienstag müssen Einreisende aus dem beliebten Urlaubsland, die nicht geimpft oder genesen sind, für fünf bis zehn Tage in Quarantäne. Das gleiche gilt bereits ab morgen für Israel und die USA. Portugal fällt dagegen aus der Kategorie Hochrisikogebiet heraus - mit Ausnahme des Großraums Lissabon und der Algarve.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2021 10:00 Uhr