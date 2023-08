Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, örtlich Gewitter, bei 27 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung örtlichen Frühnebels überwiegend sonnig bei Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad. Ab dem Nachmittag vereinzelte, teils kräftige Gewitter. In der kommenden Nacht zunächst noch örtlich Gewitter, dann meist trocken und klar bei Werten um 18 Grad. Morgen und am Donnerstag teils sonnig, teils bewölkt und ab dem Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter bei maximal 32 Grad. Am Freitag sonnig und trocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.08.2023 06:00 Uhr