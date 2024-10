Das Wetter in Bayern: meist sonnig, nur in Franken Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag viel Sonne, nur in Franken zunehmend bewölkt, In Unterfranken etwas Regen. Dabei ein lebhafter Wind. Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad. In der Nacht auch in Schwaben Regen, sonst meist klar bei 14 bis 10 Grad. Morgen bewölkt mit Schauern oder anhaltendem Regen. Ab Freitagnachmittag wieder freundlicher. Tagsüber 9 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2024 16:00 Uhr