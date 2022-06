Das Wetter in Bayern: meist sonnig, nur in Alpennähe mitunter bewölkt, maximal 23 bis 28 Grad

Mehrere Bundesländer wollen schärferes Infektionsschutzgesetz

Stuttgart: Einige Bundesländer fordern, dass der Bund rasch die gesetzlichen Voraussetzungen für schärfere Corona-Schutzmaßnahmen schafft. In einem Beschlussentwurf aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen heißt es, die Regierung müsse noch vor der Sommerpause eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes vorlegen. Unter anderem fordern die vier Länder vor der morgen beginnenden Ministerkonferenz in Magdeburg, die Möglichkeit für eine Maskenpflicht in Innenräumen, Zugangsregeln und Kontaktbeschränkungen einzuplanen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach erklärte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man werde in den nächsten Wochen ein Konzept vorlegen, in den meisten Punkten herrsche innerhalb der Ampel-Koalition Einigkeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2022 09:00 Uhr