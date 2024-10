Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, nur im Südwesten oft bewölkt

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, nur im Südwesten oft bewölkt, in Schwaben ganz vereinzelt auch etwas Regen möglich bei 13 bis 23 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig, später besonders im Alpenvorland Nebel, Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Morgen nach örtlich zähem Nebel überwiegend sonnig mit einigen Wolkenfeldern. Am Freitag Sonne und Wolken, ganz vereinzelt Schauer. Am Samstag überwiegend bewölkt und örtlich Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2024 14:45 Uhr