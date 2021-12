Nachrichtenarchiv - 22.12.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, vereinzelt ziehen Wolken, Nebel- oder Hochnebelfelder auf. Höchstwerte minus 2 bis plus 1 Grad. In der Nacht Temperaturrückgang auf minus 6 Grad. Die weiteren Aussichten: An den Alpen zeitweise sonnig. Sonst oft bewölktes Wetter und gebietsweise Regen. Tageshöchstwerte 1 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2021 11:00 Uhr