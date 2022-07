Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, in Alpennähe Gewitter

Kabinett beschließt Schutzschirm für angeschlagene Energieunternehmen

Berlin: Das Bundeskabinett hat Änderungen am Energiesicherungsgesetz beschlossen. Dadurch können angeschlagene Unternehmen im Fall einer Gasnotlage leichter vom Staat gerettet werden. Gleichzeitig können die Unternehmen ihre hohen Preise auch weiterreichen. Wirtschaftsminister Habeck erklärte, es müsse nun alles getan werden, um im Winter die grundlegende Versorgung aufrechtzuerhalten und die Märkte - so lange es geht - am Laufen zu halten. Dafür ist zum einen ein Schutzschirm für Energiefirmen vorgesehen, die der kritischen Infrastruktur zugerechnet werden. Zum Zweiten soll es einen Umlagemechanismus geben, bei dem die Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung von Gas an alle Kunden verteilt werden. Bei beiden Maßnahmen handele es sich um Instrumente, die man noch nicht nutzen wolle, so Habeck. Aber mit der Gesetzesnovelle würden zumindest die Voraussetzungen dafür geschaffen, sie einzusetzen.

