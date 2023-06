Das Wetter in Bayern: meist sonnig, im Süden einige Wolken, Schauer und Gewitter, 20 bis 26 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschland schickt 2024 zwei Kriegsschiffe in den Indopazifik

Singapur: Die Bundesmarine wird im kommenden Jahr zwei Kriegsschiffe in den Indopazifik schicken. Das kündigte Verteidigungsminister Pistorius bei einer Konferenz in Asien an. Eine Fregatte und ein Versorgungsschiff sollen 2024 in die Region aufbrechen. Die Einsätze seien nicht gegen ein bestimmtes Land gerichtet, so Pistorius. Sie dienten dem Schutz der internationalen Ordnung. Damit schließt sich die Bundesregierung anderen westlichen Staaten an, die ihre militärische Präsenz im Indopazifik ebenfalls ausbauen. Hintergrund sind Chinas Machtansprüche auf fast das gesamte Südchinesische Meer. Ein internationales Gericht hatte entschieden, dass es dafür keine Rechtsansprüche gibt.

