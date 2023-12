Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, Höchstwerte 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag verbreitet sonnig bei Höchstwerten von 6 bis 11 Grad. In der Nacht klar oder leicht bewölkt, am Morgen vereinzelt Regen. Abkühlung auf Tiefstwerte um 1 Grad. Morgen und Freitag teils freundlich, teils bewölkt; vereinzelt Regen. Am Samstag überwiegend bewölkt, gebietsweise Regen. Freitag und Samstag lebhafter Wind. Tiefstwerte 7 bis 2 Grad, Höchstwerte 5 bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2023 11:45 Uhr