Das Wetter in Bayern: meist sonnig, Höchstwerte -2 bis +2 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist meist sonnig bei minus 2 bis plus 2 Grad. In der Nacht schneit es dann etwas, oder es fällt teils gefrierender Regen mit Glatteisgefahr! Die Werte sinken auf minus 2 bis minus 11 Grad. Morgen bleibt es meist bewölkt, gebietsweise mit etwas Schnee oder Regen, örtlich mit Glatteisgefahr!

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2025 14:00 Uhr