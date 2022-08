Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, einige Quellwolken

Bayern will weniger Energie verbrauchen

München: Damit es im Winter zu keinem Versorgungsproblem kommt, will Bayern bis März 15 Prozent an staatlicher Energie einsparen. Gelingen soll das durch verschiedenen Maßnahmen, die die Staatsregierung am Mittag verabschiedet hat. Bayern besitzt rund 11.000 Gebäude und Bauwerke. 9000 davon verbrauchen Energie. So soll in Büros maximal auf 20 Grad geheizt werden. Staatliche Gebäude sollen außen nicht mehr durchgehend beleuchtet sein. Vorgesehen ist auch, dass es in Sanitärbereichen kein warmes Wasser mehr gibt. Zudem sollen Dienstreisen vermieden und durch Videokonferenzen ersetzt werden. Bayerns Bauminister Bernreiter sprach von einer dramatischen Versorgungslage. Ziel der Einsparmaßnahmen ist seinen Angaben zufolge, dass die Gasspeicher bereits jetzt für die Wintermonate ausreichend gefüllt werden können. Bernreiter betonte, dass die Sparmaßnahmen in einer Behörde anders aussähen als in einem Krankenhaus.

