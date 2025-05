Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei Werten bis 28 Grad.

Das Wetter in Bayern: In Schwaben und Teilen Oberbayerns freundlich, später in ganz Bayern Sonnenschein. 21 bis 28 Grad. Tiefstwerte in der Nacht zwischen 14 und 8 Grad. Morgen nach viel Sonne örtlich Schauer und Gewitter. Ab Sonntag wechselhaft mit teils kräftigen Gewittern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2025 12:00 Uhr