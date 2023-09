Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei maximal 22 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag vielerorts sonnig bei 22 bis 26 Grad. In der Nacht um 11 Grad. In den nächsten Tagen von Frühnebel abgesehen weiter viel Sonne. Höchstens ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter, am ehesten am Montag bei maximal 24 bis 28 Grad. In den Nächten Abkühlung auf bis zu 11 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2023 14:45 Uhr