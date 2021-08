Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei maximal 21 bis 25 Grad

Nachrichtenarchiv - 09.08.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig mit nur einigen harmlosen Wolken. Am Nachmittag in den Alpen leichte Gewitterneigung. Höchstwerte 21 bis 25 Grad. In der Nacht klar oder nur locker bewölkt, Tiefstwerte um 12 Grad. Die Aussichten: Weiterhin freundlich und warm mit viel Sonne besonders im Süden. Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad; am Donnerstag örtlich bis zu 30 Grad. In der Nacht 15 bis 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2021 10:00 Uhr