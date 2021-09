Nachrichtenarchiv - 12.09.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonnig. Nur im Südosten kann es am Nachmittag einzelne Schauer geben. Maximal 19 bis 23 Grad. Am Montag und Dienstag nach Nebelauflösung an der Donau überall sonnig und trocken, spätsommerlich warm. Mittwoch wechselhaft mit Schauern, 18 bis 27 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.09.2021 06:00 Uhr