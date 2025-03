Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei Höchstwerten von 15 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute scheint fast überall die Sonne. Nur ein paar lockere Wolkenfelder ziehen durch. Höchstwerte 15 bis 19 Grad. Morgen breiten sich von den Alpen und dem Bodensee her dichte Wolken aus, hier und da kann es regnen. Am Dienstag wieder freundlicher, nur noch lokale Schauer. Am Mittwoch viele Wolken und gebietsweise Regen. Dann nur noch 7 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 13:00 Uhr