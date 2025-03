Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei bis zu 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst örtlich Frühnebel, dann sonnig mit nur wenigen Wolken bei 15 bis 19 Grad. Morgen zunehmend bewölkt, im Tagesverlauf gebietsweise Regen. Am Dienstag etwas freundlicher mit einzelnen Schauern. Am Mittwoch wieder Wolken und Regen. Höchstwerte 10 bis 16, am Mittwoch 8 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2025 06:00 Uhr