Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 6 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Bodensee zunächst noch neblig, sonst sonnig und nur leicht bewölkt bei 6 bis 14 Grad. In der Nacht überwiegend klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte um -2 Grad. Morgen ähnlich. Am Mittwoch im Norden und Osten oft bewölkt, am Donnerstag dann überall Wolken und gebietsweise Regen. Höchstwerte 6 bis 12 Grad. Tiefstwerte zwischen +6 und -2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2024 10:00 Uhr