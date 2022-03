Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 6 bis 13 Grad

Selenskyj wirft Russland Terror im belagerten Mariupol vor

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland vorgeworfen, jegliche Hilfe für die Bewohner der belagerten Stadt Mariupol zu blockieren. Die russischen Truppen hätten den klaren Befehl, Mariupol in Geiselhaft zu halten und andauernd zu bombardieren, sagte er am Abend in seiner täglichen Videoansprache an das ukrainische Volk. Was Russland dort betreibe, sei regelrechter Terror. Hilfsorganisationen berichten von einer dramatischen Lage der rund 300.000 Zivilisten, die dort seit zehn Tagen ohne Wasser oder Strom ausharren. Gestern ist es nach ukrainischen Angaben keinem einzigen Zivilisten gelungen, Mariupol zu verlassen. Das russische Verteidigungsministerium kündigt unterdessen an, die Armee werde von nun an jeden Tag am Morgen Fluchtkorridore öffnen. Die ukrainische Regierung lehnt bislang Fluchtwege, die nach Russland oder Belarus führen, ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2022 06:00 Uhr