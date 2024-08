Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 27 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, nur wenige Wolken bei 27 bis 31 Grad. Am Nachmittag und Abend im Bayerischen Wald und in den Alpen vereinzelte Gewitter. In der Nacht überwiegend klar mit Tiefsttemperaturen um 17 Grad. Auch morgen überwiegend freundlich, später im Süden Gewitter. Am Wochenende wechselhaft mit teils gewittrigen, mitunter länger anhaltendem Regen. Höchstwerte 23 bis 31, am Sonntag maximal 23 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2024 09:45 Uhr