Nachrichtenarchiv - 16.08.2020 17:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei 26 bis 30 Grad, in der Nähe der Berge Gewitter möglich - für den Landkreis Oberallgäu gibt es eine Warnung vor Unwettern mit Starkregen und Hagel. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, später im Westen Gewitter bei Tiefstwerten zwischen 18 und 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Dienstag wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern und nicht mehr ganz so warm. Am Mittwoch überwiegend freundlich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.08.2020 17:30 Uhr