Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 26 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig mit nur einigen lockeren Wolken. Höchstwerte 26 bis 30 Grad. Kommende Nacht sternenklar mit Tiefsttemperaturen um 15 Grad. Morgen und auch in den folgenden Tagen viel Sonnenschein. Von Montag an sind in der Nähe der Berge lokale Wärmegewitter möglich. Tageshöchstwerte zwischen 26 und 34 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 06:00 Uhr