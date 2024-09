Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei 25 bis 30 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung einzelner Nebelfelder meist sonnig, nur in Südostbayern anfangs ein paar Schauer. Nachmittags und abends vereinzelte Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 25 bis 30 Grad. In der Nacht meist klar, in Alpennähe und im Westen Bayerns örtlich Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte um 16 Grad. Die Aussichten bis Freitag Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, im Osten Bayerns morgen nochmals viel Sonne. Höchstwerte 20 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 07:00 Uhr