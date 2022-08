Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 24 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, am Nachmittag gebietsweise lockere Wolken; Höchstwerte 24 bis 31 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten um 12 Grad. Die Aussichten bis Montag: Am Wochenende sonnig und trocken, am Montag im Süden Wolken und auch Gewitter, Höchstwerte zwischen 24 und 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2022 07:00 Uhr