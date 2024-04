Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 24 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend sonnig bei frühsommerlichen 24 bis 28 Grad. In der Nacht meist sternenklar bei Tiefsttemperaturen von 13 bis 7 Grad. Morgen dann wieder viel Sonne. Am Donnerstag teils freundlich, teils bewölkt mit Schauern und Gewittern. 17 bis 27 Grad. Am Freitag zeitweise Regen und erheblich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2024 15:00 Uhr