Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 23 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Bis zum frühen Vormittag an den Alpen trüb. Ansonsten sonnig mit höchstens einigen wenigen Wolken. Höchstwerte 23 bis 29 Grad. Kommende Nacht sternenklar bei Tiefstwerten um 13 Grad. Die nächsten Tage weiter sonnig und sehr warm mit über 30 Grad. Am Mittwochabend sind lokale Gewitter möglich. Am Donnerstag wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 06:00 Uhr