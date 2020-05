Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 22 bis 26 Grad

Südtirol lockert Corona-Beschränkungen im Alleingang

Bozen: Die italienische Provinz Südtirol geht in der Corona-Politik eigene Wege und lockert viele Vorschriften schneller als von der Zentralregierung in Rom geplant. So darf der gesamte Einzelhandel ab heute wieder öffnen. Am Montag sollen Bars, Restaurants und andere Einrichtungen folgen. Schon in zwei Wochen - am 25. Mai - sollen Hotels und Seilbahnen wieder den Betrieb aufnehmen dürfen. Das entsprechende Gesetz hat der Landtag in Bozen kurz nach Mitternacht beschlossen. Die Landesregierung berief sich in ihrer Vorlage auf die Kompetenzen als autonome Region. Rom habe trotz wochenlangen Drängens nicht auf den Wunsch nach regionalen Handlungsspielräumen reagiert, heißt es zur Begründung. Die Zentralregierung hatte kürzlich einen deutlich langsameren Weg beschlossen. - Österreich setzt nach den Worten von Kanzler Kurz darauf, dass die deutsch-österreichische Grenze noch vor dem Sommer wieder geöffnet wird. Er verwies darauf, dass die Ansteckungs-Zahlen in seinem Land niedriger sind als in Deutschland. Seine Regierung stehe in dieser Frage in fast täglichem Kontakt mit deutschen Partnern, so Kurz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2020 12:00 Uhr