Das Wetter in Bayern: Meist sonnig bei 20 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig bei 20 bis 24 Grad. In der Nacht sternenklar und nur leicht bewölkt, es kühlt ab auf Tiefstwerte um 8 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Morgen wieder überwiegend sonnig und trocken. Auch Montag und Dienstag vielerorts freundlich. Nur im Westen und Süden unbeständig mit örtlichen Schauern und Gewittern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 12:00 Uhr