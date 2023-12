Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 2 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in manchen Niederungen noch trüb durch Nebel und Hochnebel, sonst sonnig. Höchsttemperaturen 2 bis 13 Grad. Tiefstwerte in der Nacht zwischen 0 und -5 Grad. Morgen im Süden nach örtlichem Nebel meist sonnig, im Norden zunehmend bewölkt und zum Abend hin Regen. Mittwoch und Donnerstag in ganz Bayern bewölkt, windig und regnerisch. Höchstwerte zwischen 3 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2023 15:00 Uhr