Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 18 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist länger sonnig und nur einzelne Wolkenfelder, aber zunehmend windig. 18 bis 26 Grad. In der Nacht südlich der Donau überwiegend klar, sonst wechselnd bewölkt, gegen Morgen in Nordbayern gebietsweise Regen. Tiefstwerte um 11 Grad. Die neue Woche beginnt meist bewölkt mit Regen und Wind. Höchstwerte morgen 14 bis 18, dann 6 bis 12 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2024 09:30 Uhr