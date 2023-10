Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 16-20 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es tagsüber sonnig mit nur wenigen Wolkenfeldern. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht kühlt es ab auf Werte um die 6 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es weiterhin freundlich bei 15 bis 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 12:00 Uhr