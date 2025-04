Das Wetter in Bayern: meist sonnig bei 14 bis 21 Grad

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, nur in Franken und in der Oberpfalz Wolken, im Tagesverlauf aber freundlicher. Höchstwerte 14 bis 21 Grad. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten von 10 bis 3 Grad. Morgen viel Sonnenschein und bis zu 25 Grad. Am Nachmittag von Südwesten her Wolken, Schauer und Gewitter. Auch am Ostermontag freundlich, örtlich ist Regen möglich, 14 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 11:00 Uhr